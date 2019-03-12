Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Новый иск о банкротстве ОАО «Метрострой», генерального подрядчика по строительству петербургской подземки, поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Об этом свидетельствуют данные в картотеке суда.

ИА REGNUM

Банкротить «Метрострой» на этот раз пытается компания «Ариэль Металл», которая занимается производством, обработкой и торговлей стальными трубами и другими металлическими изделиями. Иск был зарегистрирован 11 марта, речь идет о 5 млн рублей, которых компания не смогла дождаться от «Метростроя».

В тот же день был зарегистрирован и еще один иск, уже по гражданскому делу, где «Метрострой» обозначен ответчиком, — от ООО «Размах ГП», которое занимается строительством и отделочными работами.

Всего к «Метрострою» и его СМУ поступило 16 исков о взыскании долгов со стороны поставщиков и подрядчиков. Сама компания, в свою очередь, тоже судится с Дирекцией транспортного строительства, которая, по мнению строителей, задолжала более 185 млн рублей. Иск рассмотрят в арбитраже 19 марта. Тяжбы сопровождаются взаимными обвинениями со стороны Смольного и «Метростроя» в срывах сроков по сдаче новых станций и срывах финансирования.

Так, комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявлял, что «Метрострой» грубо не исполняет условия госконтрактов, плохо планирует производственные программы и каким-то образом «потерял» средства на закупку оборудования и материалов. «Метрострой» же указывал на некомпетентность чиновников, доведших ситуацию до тупика, считают в компании.

Напомним, в 2019 году в эксплуатацию попытаются ввести станции «Южная», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы». Изначально Фрунзенский радиус должен был быть запущен в 2012 году, с течением времени три станции подвинули на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. Смольный уже обещал, что запуск состоится до 1 июля, но на встрече с депутатами ЗакСа замдиректора ОАО «Метрострой» Алексей Старков сообщил, что не представляет, как компании удастся завершить работы до сентября. Затем компания официально отреклась от этих слов, заметив, что это лишь «точка зрения» одного из менеджеров.

Финансовые проблемы привели и к массовым задержкам зарплаты на дочерних и зависимых от «Метростроя» предприятиях. После внеплановой проверки Федеральной службы труда и занятости оказалось, что общие долги перед рабочими составляют около 250 млн рублей, сейчас речь идет о СМУ №№9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, а также о Тоннельном отряде-3. Как уже отмечалось, эти предприятия тоже получают иски о банкротстве.

В конце июня прошлого года определением Арбитражного суда ввели процедуру наблюдения в «СМУ-11 Метрострой», где долги по налогам превысили 1 млрд рублей. Спустя месяц, в августе Федеральная налоговая служба принялась банкротить СМУ-17, сумма исковых требований составила более 96 млн рублей. С ОАО «Метрострой» ФНС тоже попыталась взыскать почти 1 млрд рублей, но в суде удалось добиться мирового соглашения. Теперь у компании есть три года, чтобы выплатить долг в рассрочку.