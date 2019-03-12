Вена, 12 марта, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Министерство транспорта Австрии запретило использование самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны, сообщается в заявлении главы ведомства Норберта Хофера, распространенном 12 марта пресс-службой министерства.

Alan Wilson Boeing 737 MAX авиакомпании «Ethiopian Airlines»

«Очевидно, у этого типа Boeing есть серьезные недостатки, недавно ставшие причиной двух катастроф. На основании имеющихся фактов я принял решение для защиты пассажиров, пилотов и других членов экипажей ввести запрет на полеты Boeing 737 MAX в австрийском воздушном пространстве», — указано в заявлении Хофера.

Напомним, ранее Норберт Хофер сообщил, что ни одна австрийская авиакомпания не имеет самолетов Boeing 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Катастрофа стала второй по счёту с самолётами этого типа за последние пять месяцев.