Рига, 12 марта, 2019, 18:38 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) фиксирует значительное сокращение числа поддельных сертификатов о знании латышского языка и активный интерес иностранцев, в первую очередь граждан России, в получении этого документа, сообщает Latvijas Radio.

Всего за последние годы инспекторами ЦГЯ было обнаружено около 50 поддельных сертификатов. Для сравнения: два десятка лет назад таких случаев было в десять раз больше — более 500.

Как рассказала глава департамента языка ЦГЯ Ингрида Берзиня, подделки находили и в ходе регулярных проверок знания государственного языка у сотрудников на рабочих местах, и в ходе проверки поступивших жалоб от простых жителей. Нарушения были обнаружены как в государственном, так и в частном секторе.

Из слов Берзини следует, что в данный момент все нарушения связаны с выданными давно сертификатами, поэтому можно считать, что эта эпопея «подходит к концу».

«Эти подозрительные сертификаты выданы достаточно давно, в начале 2000-х, и даже раньше. Так что есть надежда, что этот процесс в данный момент кончается. Ну, хочется в это верить», — добавила Берзиня.

Глава отдела проверки навыков госязыка ЦГЯ Анта Лазарева рассказала, что ежегодно экзамен на знание латышского сдает около 5 тыс. человек. Прежде всего это связано с тем, что подтверждение знания госязыка необходимо для работы в Латвии.

В то же время сегодня, 12 марта, Конституционный суд Латвии начал третье дело по поправкам к закону об образовании, предусматривающим обучение только на латышском языке. Об этом сообщает новостной портал bb.lv cо ссылкой на латвийскую газету «Сегодня».

Истцами стали школьники, обучающиеся в частном учебном заведении пока еще на родном русском языке. Из поданного ими иска следует, что поправки к закону — дискриминация по национальному признаку и ограничение гарантированного Конституцией права на образование. Они также указывают, что закрепления использования государственного языка невозможно достичь путем сокращения прав представителей нацменьшинств. Кроме того, для этого есть и другие методы — например, усиление преподавания госязыка. Суд постановил начать подготовку дела.

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Ранее еще одна группа школьников тоже из частного образовательного учреждения подала аналогичный иск в КС, который был принят к рассмотрению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению депутатов парламентской фракции «Согласия» также было возбуждено дело о соответствии принятых поправок Конституции Латвии. Из поданного иска следует, что данные поправки не соответствуют статьям 1,91,112 и 114 Конституции, а также международным обязательствам Латвии.

Фракция «Согласия» утверждает, что поправки «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе».

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Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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