Москва, 12 марта, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В рамках борьбы с проектом «Северный поток — 2» США могут задействовать НКО, которые объявят американский сжиженный природный газ более экологичным, чем российский. Об этом 12 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»), комментируя новость о том, что президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу США попросил выделить 500 млн долларов на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Тут важна не сумма, а название статьи, вот что надо оценивать, — сказал Затулин. — Потому что с тех пор как эта статья появилась, сколько вы потратили, никто не знает. Вы можете потратить 500 млрд. Важно, что открыто направление расходов. А направление расходов может быть разным. Это [могут быть] пиар-усилия. Это может быть и подкуп или поддержка НКО, которые будет с чистыми глазами доказывать, что сжиженный газ гораздо экологичнее [чем российский, поставляемый в Европу]».

Напомним, как сообщалось ранее, глава Белого дома попросил у Конгресса США выделить 500 млн долларов на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе. В числе прочего эти средства президент США обещает направить на снижение зависимости партнёров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.