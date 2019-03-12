Рим, 12 марта, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Число рабочих мест в сфере строительства в Италии с 2008 года сократилось на 550 тысяч, передает Adnkronos во вторник, 12 марта, со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

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За тот же период прекратили свою деятельность 120 тысяч предприятий. Заморожены 600 проектов на общую сумму 36 млрд евро. Объем экономического эффекта от них должен был составить 125 млрд евро и создать еще 1,5 миллиона рабочих мест.

Ранее руководители правительства Италии анонсировали проект «разморозки» нескольких сотен ранее начатых строек. Одним из первых примеров стало возобновление работ на автодороге на Сицилии.