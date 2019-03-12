Москва, 12 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. В Госдуме отметили, что очередные антироссийские санкции приурочены к юбилею воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Европарламент решил отпраздновать пятилетие присоединение Крыма к РФ принятием очередной антироссийской резолюции. Надо признать, было бы самонадеянно ждать чего-то другого от законодательного органа, совсем недавно признавшего президентом Венесуэлы самозванца Гуайдо», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Однако, подчеркнул он, «решения Европарламента не обладают окончательной юридической силой».

«Призывы свернуть «Северный поток — 2» или отказаться от стратегического партнерства с РФ остаются пока только призывами, хотя и крайне русофобского характера», — говорит парламентарий.

И также нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что резолюция принимается под занавес действующего созыва ЕП, подчеркнул Слуцкий.

«Уходящие европарламентарии, осознавая бесполезность всех санкционных мер против нашей страны, пытаются выжать последние крохи политической выгоды для себя на антироссийском популизме. Давайте подождем выборов в Европарламент в мае, и тогда будем делать дальнейшие прогнозы и выводы. Уверен, что туда придут здравомыслящие и заинтересованные в процветании общего европейского континента люди», — заключил Слуцкий.