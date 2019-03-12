Пляж под Петербургом превратился в устрашающий ледник
Зеленогорск, Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В курортном пригороде Петербурга — городе Зеленогорске, известном своими песчаными пляжами, в результате гримас погоды наступил «ледниковый период». На Золотом пляже Финского залива, который летом усеян телами загорающих и купающихся петербуржцев, сегодня правят бал огромные ледяные глыбы.
На природную аномалию первыми, что понятно, обратили внимание местные жители.
«У нас в Зеленогорске новый аттракцион образовался, приглашаю. Свои Альпы появились, думаю, раньше лета не исчезнут. Я такие торосы, высотой с двухэтажный дом, видел уже у нас, но чтобы они такую площадь занимали, с «кратерами» внутри и отвесными скалами…» — написал пользователь соцсети с ником «Александр Браво».
Наблюдатели предположили, что возникновением торосов зеленогорцы обязаны недавнему повышению уровня воды в заливе, вызванному сильным западным ветром. 9 марта в Петербурге объявлялась угроза наводнения и на несколько часов закрывались створки дамбы.
Перед этим штормовой ветер поднял двухметровые волны в Финском заливе, которые могли докатиться до берега и замерзнуть
Корреспондент ИА REGNUM, побывавший сегодня, 12 марта, в Зеленогорске, подтвердил: ледяные «альпы» действительно очень большие, и они образовались вдоль всего пляжа, даже выходя за его пределы.
Гуляющие люди активно забираются на них, фотографируются — что в целом небезопасно, поскольку между ледяными глыбами — очень скользкие и крутые переходы.
Коммунальные службы начали бороться с «ледником» с помощью техники, пытаются их убрать. Но силы явно неравные, и вся надежда на весну, которая в этом году не спешит в Северную столицу.
Напомним, за этот сезон в Петербурге уже выпало более двух метров снега. Сегодня, 12 марта, в город вновь пришли снегопады.