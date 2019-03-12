Зеленогорск, Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В курортном пригороде Петербурга — городе Зеленогорске, известном своими песчаными пляжами, в результате гримас погоды наступил «ледниковый период». На Золотом пляже Финского залива, который летом усеян телами загорающих и купающихся петербуржцев, сегодня правят бал огромные ледяные глыбы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска
Дарья Драй ИА REGNUM
Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

На природную аномалию первыми, что понятно, обратили внимание местные жители.

«У нас в Зеленогорске новый аттракцион образовался, приглашаю. Свои Альпы появились, думаю, раньше лета не исчезнут. Я такие торосы, высотой с двухэтажный дом, видел уже у нас, но чтобы они такую площадь занимали, с «кратерами» внутри и отвесными скалами…» — написал пользователь соцсети с ником «Александр Браво».

Дарья Драй ИА REGNUM
Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска
Дарья Драй ИА REGNUM
Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка с хаски

Наблюдатели предположили, что возникновением торосов зеленогорцы обязаны недавнему повышению уровня воды в заливе, вызванному сильным западным ветром. 9 марта в Петербурге объявлялась угроза наводнения и на несколько часов закрывались створки дамбы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на льдинах
Дарья Драй ИА REGNUM
Пес на льдине
Дарья Драй ИА REGNUM
Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Перед этим штормовой ветер поднял двухметровые волны в Финском заливе, которые могли докатиться до берега и замерзнуть

Корреспондент ИА REGNUM, побывавший сегодня, 12 марта, в Зеленогорске, подтвердил: ледяные «альпы» действительно очень большие, и они образовались вдоль всего пляжа, даже выходя за его пределы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Льдина
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на льдинах
Дарья Драй ИА REGNUM
Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Гуляющие люди активно забираются на них, фотографируются — что в целом небезопасно, поскольку между ледяными глыбами — очень скользкие и крутые переходы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Собака забирается на льдину
Дарья Драй ИА REGNUM
Прогулки по льдинам
Дарья Драй ИА REGNUM
Прогулки по льдинам
Дарья Драй ИА REGNUM
Фотография на память

Коммунальные службы начали бороться с «ледником» с помощью техники, пытаются их убрать. Но силы явно неравные, и вся надежда на весну, которая в этом году не спешит в Северную столицу.

Дарья Драй ИА REGNUM
Уборка ледяных глыб
Дарья Драй ИА REGNUM
Уборка ледяных глыб

Напомним, за этот сезон в Петербурге уже выпало более двух метров снега. Сегодня, 12 марта, в город вновь пришли снегопады.

Дарья Драй ИА REGNUM
Ворона