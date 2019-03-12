Зеленогорск, Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В курортном пригороде Петербурга — городе Зеленогорске, известном своими песчаными пляжами, в результате гримас погоды наступил «ледниковый период». На Золотом пляже Финского залива, который летом усеян телами загорающих и купающихся петербуржцев, сегодня правят бал огромные ледяные глыбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска

Дарья Драй ИА REGNUM Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

На природную аномалию первыми, что понятно, обратили внимание местные жители.

«У нас в Зеленогорске новый аттракцион образовался, приглашаю. Свои Альпы появились, думаю, раньше лета не исчезнут. Я такие торосы, высотой с двухэтажный дом, видел уже у нас, но чтобы они такую площадь занимали, с «кратерами» внутри и отвесными скалами…» — написал пользователь соцсети с ником «Александр Браво».

Дарья Драй ИА REGNUM Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с хаски

Наблюдатели предположили, что возникновением торосов зеленогорцы обязаны недавнему повышению уровня воды в заливе, вызванному сильным западным ветром. 9 марта в Петербурге объявлялась угроза наводнения и на несколько часов закрывались створки дамбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяные глыбы на Золотом пляже Зеленогорска

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на льдинах

Дарья Драй ИА REGNUM Пес на льдине

Дарья Драй ИА REGNUM Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Перед этим штормовой ветер поднял двухметровые волны в Финском заливе, которые могли докатиться до берега и замерзнуть

Корреспондент ИА REGNUM, побывавший сегодня, 12 марта, в Зеленогорске, подтвердил: ледяные «альпы» действительно очень большие, и они образовались вдоль всего пляжа, даже выходя за его пределы.

Дарья Драй ИА REGNUM Льдина

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на льдинах

Дарья Драй ИА REGNUM Залежи ледяных глыб на берегу Финского залива

Гуляющие люди активно забираются на них, фотографируются — что в целом небезопасно, поскольку между ледяными глыбами — очень скользкие и крутые переходы.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака забирается на льдину

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки по льдинам

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки по льдинам

Дарья Драй ИА REGNUM Фотография на память

Коммунальные службы начали бороться с «ледником» с помощью техники, пытаются их убрать. Но силы явно неравные, и вся надежда на весну, которая в этом году не спешит в Северную столицу.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка ледяных глыб

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка ледяных глыб

Напомним, за этот сезон в Петербурге уже выпало более двух метров снега. Сегодня, 12 марта, в город вновь пришли снегопады.