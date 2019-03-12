Сан-Франциско, США, 12 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Компания Twitter запустила тестовое приложение Twttr, которое представляет собой новую экспериментальную площадку компании. Соответствующий пост она опубликовала 11 марта на своей официальной странице.

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Американский элитарий в инвалидной коляске

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1098341544501731328

С его помощью Twitter сможет опробовать новые идеи за пределами своей основной соцсети и получить обратную связь от пользователей, пожелавших принять участие в тестировании. Первоначально в Twttr будут тестироваться новые дизайны бесед, некоторые функции, присутствующие в основной сети, будут скрыты, различные типы ответов получат цветовую кодировку. Стоит отметить, что участниками тестирования этой платформы смогут стать не все, приглашения получат только несколько тысяч носителей английского и японского языков.

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Напомним, компания впервые представила Twttr в январе 2019 года на конференции CES (Consumer Electronics Show), которая прошла в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Присоединиться пользователям к программе тестирования Twitter предложила 21 февраля 2019 года.