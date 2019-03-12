Москва, 12 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регулятора.

Пресс-служба Банка Росии Пять рублей

Монета номиналом 5 рублей выполнена из недрагоценного метала. На оборотной стороне монеты изображён мост через Керченский пролив на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.

Сообщается, что тираж монеты составит два миллиона штук.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией.