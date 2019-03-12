Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает организовать фан-зону во время проведения в Петербурге матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. Об этом стало известно после прошедшего 12 марта в Смольном первого заседания Санкт-Петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Смольный планировал организовать фестиваль болельщиков во время матчей Евро-2020 на Конюшенной площади, там же, где была размещена и успешно действовала фан-зона во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Но УЕФА настаивает на Дворцовой площади, и этот вопрос еще будет обсуждаться оргкомитетом.

Как сообщает издание городского правительства «Петербургский дневник», вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал, что сегодня обсуждались проблемы с временной инфраструктурой, созданной к «мундиалю», которая будет задействована на Евро-2020. Чиновник объяснил, что средства из госбюджета на содержание этих объектов после ЧМ-2018 не выделяются, поэтому правительство города будет искать другие источники финансирования.

Транспортное обслуживание Евро-2020 в Петербурге будет организовано по схеме, аналогичной для ЧМ-2018, с использованием метро, автобусов-шаттлов и трамваев.

«До первого матча в нашем городе остается 459 дней. Впереди у нас большая, сложная и очень ответственная работа. Несмотря на позитивный опыт Чемпионата мира 2018 года, Евро-2020 — это новый вызов для Петербурга. Проходить он будет не в одной стране, а на территории 12 государств. Это совершенно новый для нас формат», — заявил врио губернатора Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Он отметил, что у города уже есть всё необходимое для проведения Евро-2020 — современный стадион, аэропорт, достаточный номерной фонд гостиниц.

«Поэтому сейчас все внимание должно быть уделено операционной подготовке к турниру, реализации гарантий, которые наша страна и город-организатор взяли на себя в рамках проведения Евро-2020», — сказал Беглов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург, единственный из российских городов, примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Во время ЧМ-2018 футбольный стадион на Крестовском острове посетили 448 686 болельщиков из 179 стран мира, а фан-зона на Конюшенной площади Петербурга приняла более 1 миллиона 300 тысяч посетителей.