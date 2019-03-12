Москва, 12 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Дресс-код или единая школьная форма не только в какой-то степени дисциплинирует учащихся, формируя определенный корпоративный дух учебного заведения, но и позволяет не отвлекаться от процесса обучения на вопросы, связанные с демонстрацией своей оригинальности по части моды, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Молодежная субкультура предполагает, что дети уже в школьном возрасте много внимания уделяют своему внешнему виду, стремясь как-то выделиться, выглядеть оригинально или даже вызывающе. В этом нет ничего плохого — проявление самобытности и изобретательности в одежде и прическах можно только приветствовать», — полагает эксперт.

Но надо помнить, что дети еще не умеют грамотно распределять свое время и внимание. В результате чрезмерное увлечение модными тенденциями может приводить к тому, что, собственно, на процесс обучения будет уделяться слишком мало времени и внимания. Так что вопрос непростой и неоднозначный.

«Да, надо развивать в детях чувство вкуса и умение быть непохожим на всех. Но только не в ущерб учёбе. И в этом плане поддержка большинством родителей дресс-кода в школах вполне объяснима. Да и такой немаловажный аспект, как различие в уровне заработка родителей, при наличии единой формы уходит на второй план», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования проекта «Mail.ru дети» выяснилось, что наличие обязательного дресс-кода в школах поддерживают более 70% российских родителей.

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