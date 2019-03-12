В Великобритании матери сняли порнофильм и показали его своим детям
Лондон, 12 марта, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Великобритании группа из пяти матерей, недовольных имеющейся в сети порнографией, решили снять собственный порнофильм, который, как они считают, можно было бы показывать детям. Об этом 11 марта сообщил портал Daily Mail.
Порнофильм, который создали женщины, является частью шоу телеканала Channel 4, получившего название «Мамы делают порно» (Mums Make Porn). Отмечается, что сами женщины не снимались в картине, но они выступили в качестве режиссеров и продюсеров. Они заявили, что хотели создать «реалистичный» порнофильм, способствующий «позитивному отношению к сексу».
Фильм Channel 4 состоит из трех частей, в нем показано, как женщины окунаются с головой в мир индустрии развлечений для взрослых. В конце последней части они показывают готовый порнофильм своим детям. Стоит отметить, что инициатором этого проекта стала женщина по имени Сара Луиза — мать шестерых детей, проживающая в британском городе Болтон.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Китая призвали провайдеров усилить борьбу с распространением порнографического контента в китайском сегменте сети. Национальное управление по борьбе с порнографическими материалами и нелегальными публикациями Китая выпустило постановление, в котором сказано, что предлагаемые меры являются не только обязанностью компаний, но и их ответственностью перед подрастающим поколением.