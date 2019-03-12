Лондон, 12 марта, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Великобритании группа из пяти матерей, недовольных имеющейся в сети порнографией, решили снять собственный порнофильм, который, как они считают, можно было бы показывать детям. Об этом 11 марта сообщил портал Daily Mail.

Channel 4 Матери (на фото слева направо Джейн, Сара, Эмма, Сара Луиза и Анита), снявшие порнофильм для канала Channel 4

Порнофильм, который создали женщины, является частью шоу телеканала Channel 4, получившего название «Мамы делают порно» (Mums Make Porn). Отмечается, что сами женщины не снимались в картине, но они выступили в качестве режиссеров и продюсеров. Они заявили, что хотели создать «реалистичный» порнофильм, способствующий «позитивному отношению к сексу».

Фильм Channel 4 состоит из трех частей, в нем показано, как женщины окунаются с головой в мир индустрии развлечений для взрослых. В конце последней части они показывают готовый порнофильм своим детям. Стоит отметить, что инициатором этого проекта стала женщина по имени Сара Луиза — мать шестерых детей, проживающая в британском городе Болтон.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Китая призвали провайдеров усилить борьбу с распространением порнографического контента в китайском сегменте сети. Национальное управление по борьбе с порнографическими материалами и нелегальными публикациями Китая выпустило постановление, в котором сказано, что предлагаемые меры являются не только обязанностью компаний, но и их ответственностью перед подрастающим поколением.