Москва, 12 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. За 2018 год выросли объемы поставок российского газа в дальнее зарубежье. Об этом сегодня, 12 марта, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, установлен очередной рекорд поставок газа на экспорт — 201,8 млрд кубометров газа, это на 3,8% больше, чем в 2017 году, или на 7,4 млрд кубов.

Миллер отметил, что повышенными темпами рос спрос на российский газ основного партнера Газпрома — Германии. Рост составил 9,5%, в 2018 году в Германию поставлено 58,5 млрд кубометров газа. Это больше, чем мощности одного «Северного потока».

«По итогам 2018 года доля российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7%. Без сомнения, спрос на российский газ в Европе еще больше возрастёт», — считает глава «Газпрома».

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