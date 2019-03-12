Москва, 12 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. По действующим нормам размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсии, социальных доплат и иных мер социальной поддержки.

Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает региональный прожиточный минимум пенсионера, то гражданин перестает получать социальную доплату. При этом при подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитывается сумма следующих денежных выплат: пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты и мер социальной поддержки, которые устанавливаются законодательством субъекта РФ.

Законопроектом предлагается изменить действующую модель, отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

«Сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а уже затем осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты в текущем году», — пояснил замминистра.

Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсий и ЕДВ с учетом их индексаций, произведенных в 2019 году.

«Перерасчет суммы материального обеспечения предполагается завершить к 1 июля 2019 года. Данный перерасчет будут осуществлять территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ», — указал Пудов.

В правительстве напомнили, что дополнительные ассигнования федерального бюджета на реализацию законопроекта составят в 2019 году 18,8 млрд рублей, в 2020 — 20 млрд рублей, в 2021-м — 19,6 млрд рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что закон в окончательном чтении может быть принят на следующей неделе.