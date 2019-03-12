Москва, 12 марта, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Понятие «кровной мести» отсутствует в российском правовом поле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

Официальный представитель Кремля отметил, что он не в курсе подобного заявления, поэтому комментировать его не может.

«В правовом поле такого понятия, как традиция «кровной мести», нет. И вряд ли это может укладываться в правовое поле. Всё-таки мы живем в правовом государстве», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. Парламентарий объявил его своим врагом и пообещал вместе с братьями найти его, сообщает русская служба Би-би-си. Даудова возмутили слова блогера о бывшем главе Чечни Ахмате Кадырове.