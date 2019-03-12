Москва, 12 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Государственный холдинг АО «Росгеология» не исполняет в срок все обязательства по контрактам с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), в связи с чем бюджетные деньги, выделенные на геологическую разведку, остаются неиспользованными. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты России (СП РФ) по итогам проверки, сообщается на официальном сайте ведомства.

Буровая установка

«Росгеология» является единственным исполнителем услуг по геологоразведке, однако свои обязательства в этой сфере выполняет с нарушениями. Государственные контракты не исполняются в срок, из-за чего деньги, выделенные на геологоразведку, не используют в полной мере, следует из отчета Счетной палаты РФ.

«За три года остатки средств федерального бюджета Роснедр увеличились почти в два раза: с 2,3 млрд рублей в 2016 году до 4,3 млрд рублей в 2018 году. При этом практически 100% неосвоенных в 2016—2018 годах средств связано с неисполнением обязательств «Росгеологии», которая определена единственным исполнителем геологоразведочных работ», — отметил аудитор СП РФ Алексей Каульбарс.

В сложившейся ситуации виновато не только АО «Росгеология», но и Роснедра. На организационный процесс в среднем уходит 2−4 месяца, а на подготовку проектной документации и проведение ее экспертизы — до полугода. В итоге, когда исполнитель получает право приступить к работе, настает неблагоприятное для геологоразведки время года и процедуру приходится откладывать.

С 2015 года Роснедра заключили с «Росгеологией» 234 госконтракта на 70,1 млрд рублей. В 2018 году исполнено только 108 контрактов на сумму 22,3 млрд рублей, причем 10 из них — с нарушением срока. Еще 11 контрактов стороны досрочно прекратили. В итоге в 2019 году государственный холдинг должен будет исполнить 126 государственных контрактов. Такой объем работ влечет риск невыполнения всех обязательств, отмечено в отчёте СП РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу РФ внесли законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты России. Контрольный орган планируют наделить правом проверять хозяйственные товарищества и общества, часть уставного капитала которых принадлежит государственным компаниям.