Москва, 12 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Рынок «Фуд Сити» был проблемной точкой с большим количеством серого сегмента. Об этом 12 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Абзалов, комментируя новость о том, что на крупном московском рынке «Фуд Сити» сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Mos.ru «Фуд Сити». Москва

«Нужно отметить то, что давление на группу Нисановых (по информации из открытых источников, «Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь», председателем совета директоров которой является бизнесмен Год Нисанов — прим. ИА REGNUM ) активизируется в последние дни — это факт, — сказал Абзалов. — Другое дело, что и «Фуд Сити», и «Садовод» являются проблемными точками с большим количеством серого сегмента. Нисанов же активно занимается девелопментом в Москве, где у него очень сильные позиции, и, даже несмотря на ослабление его позиции, ему удалось сохранить серьёзный аппаратный вес. Этим объясняется его достаточно интенсивное развитие в Москве. Но такие точки, как «Фуд Сити», всегда были проблемными».

При этом эксперт усомнился в том, что ситуацию вокруг «Фуд Сити» следует рассматривать как удар по позициям мэра Москвы Сергея Собянина.

«Если бы это был серьёзный удар по позициям мэра Москвы, то были бы обвинения в отношении регулирующих органов, к коим у нас, я напоминаю, относится профильный вице-мэр, — сказал Абзалов. — Ни представителям департамента, ни профильному вице-мэру обвинений не предъявлено. Вопрос в том, как ситуация будет развиваться дальше. Судя по всему, «Фуд Сити» стабилизируется в течение нескольких дней, а вопрос будет заключаться именно в тех обвинениях, которые будут предъявлены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 марта идёт рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд Сити». Мероприятие проводят сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. По данным источника, территория рынка блокирована. Внутри проходят обыски и досмотр сотрудников.