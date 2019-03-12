Москва, 12 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

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Инициатива была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Так, сегодня малообеспеченные пенсионеры не почувствовали на себе роста пенсий, который был обещан в связи с законом об изменениях параметров пенсионной системы. Действующий с января 2019 года закон об изменении параметров пенсионной системы, направленный на постепенное повышение пенсионного возраста граждан РФ, предполагал, что размер пенсии неработающих пенсионеров будет ежегодно расти. Так, размер выплат должен каждый год увеличиваться в среднем на 1 тыс. рублей — таким образом, индексация составляет приблизительно 7%.

Вместе с тем общий размер пенсии малообеспеченных пенсионеров практически не изменился. Это связано с тем, что по закону размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если же размер страховой пенсии небольшой, то пенсионер получает доплату из федерального или регионального бюджета, чтобы общий размер его пенсии достигал прожиточного минимума региона. Однако в результате пенсионной реформы была увеличена только страховая пенсия малообеспеченных граждан, а размер доплаты из бюджетной системы был сокращен, а в некоторых случаях и вовсе отменен. Таким образом, общий размер пенсии остался на уровне прожиточного минимума пенсионера.

Правительство предлагает изменить сложившуюся систему. В частности, предлагается исключить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты из общей суммы пенсионного обеспечения для осуществления социальной доплаты к пенсии. За счет этого размер пенсий малообеспеченных граждан будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Если закон будет принят, то его нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать с 1 января 2019 года. Так, суммы пенсионных выплат будут рассчитаны заново и пенсионеры смогут получить невыплаченную с начала года сумму индексации. Как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, перерасчет суммы материального обеспечения предполагается завершить к 1 июля 2019 года.

«Дополнительные ассигнования федерального бюджета на реализацию настоящего проекта составят в 2019 году 18,8 млрд рублей, в 2020 году — 20 млрд рублей, а в 2021 году — 19,6 млрд рублей», — отметил Пудов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон коснется 4 млн человек. Парламентарии намерены принять закон оперативно.

«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства», — отметил он.