Москва, 12 марта, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В отраслях электроэнергетики и в других направлениях ЖКХ крайне отрицательно отнеслись к заявлению главы ФАС Игоря Артемьева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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Если Артемьев обвиняет в том, что тарифы завышены в два раза, то он должен быть готовым доказывать это в суде. Потому что это обвинение чиновников на местах и компании ЖКХ по всей стране в совершении уголовного преступления на экономической почве.

«Но что-то мне подсказывает, что это чистой воды популизм и все останется без последствий. Кроме одного последствия — политического популизма, который подхватят депутаты и политики, которые мало разбираются в ценообразовании в ЖКХ, но верят Артемьеву, потому что он глава ФАС», — высказал своё мнение политолог.

Подробнее: Ошибаются лишь в свою пользу! Пушков о вскрытых ФАС переплатах по ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что печально известное качество работы управляющих компаний не позволяет удивляться многократным переплатам за услуги ЖКХ, вскрытым сотрудниками ФАС.

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