Москва, 12 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о цифровых правах, таким образом граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта. Парламентарии вернули закон во второе чтение, поддержали поправки и приняли законопроект во втором чтении и в третьем.

Colin Хакер

Закон формирует основу для развития цифровой экономики, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что с принятием закона работа по законодательному регулированию развития цифровой экономики не заканчивается.

«В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу», — сказал спикер Госдумы.

Госдума законом закрепила понятие «цифровые права». Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

Совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. В частности, приравнивается к простой письменной форме сделки выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств.

Вносится определенность в сферу использования «самоисполняемых» сделок — так называемых смарт-контрактов.

Гражданский кодекс дополняется правилом о том, что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении определенных обстоятельств — путем применения информационных технологий. То есть исполнение произведет сама информационная система.