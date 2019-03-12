Екатеринбург, 12 марта, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Глава комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов ушёл в отставку. Об этом журналистам сообщили источники в мэрии.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Как пишет издание Е1.ru, вместо него назначен бывший глава одного из отделов ГИБДД Екатеринбурга Игорь Ощепков.

В мэрии официально пока не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Екатеринбурге было отменено два автобусных маршрута, в том числе популярный 024-й. Пассажиры последнего потребовали вернуть автобусы. Власти города отреагировали на это лишь спустя месяц. В конце января по маршруту 024-го пустили автобусы других маршрутов, также в планах восстановить весь маршрут, но обслуживать его уже будет муниципальный перевозчик.