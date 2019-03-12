Москва, 12 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Москве на фестивале «Московская Масленица» гостями было съедено более 400 тыс. блинов, что на 60% больше, чем в 2018 году передает АГН «Москва».

Борис Кустодиев. Масленица. 1920

Фестиваль в столице с 1 по 10 марта посетили 4,9 млн человек. Повара готовили блины и оладьи по традиционным и по оригинальным рецептам.

Проводились кулинарные уроки. Также во время «Московской Масленицы» было выпито более 15 тыс. литров чая и других напитков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве на фестивале «Московская масленица» побывали 4,75 млн человек. Гости фестиваля съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая.

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Фестиваль «Московская Масленица» посетили пять миллионов человек