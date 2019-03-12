Москва, 12 марта, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 11 марта по рублевым парам открылись ростом, но быстро растеряли всю прибыль на дорожающей нефти. Пара доллар/рубль повышалась до 66,33 руб., евро/рубль — до 74,72 руб. Такое открытие было вызвано длительными выходными в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По итогам торгов российский рубль подорожал к доллару США на 0,47%, до 65,97 руб. К единой валюте он подешевел на 0,08%, до 74,20 руб. Укрепление евро на внешнем валютном рынке не дало ему выйти в плюс на вечерней сессии. Поддержку рублю также оказало повышение интереса к рисковым активам, в том числе и валютам emerging markets.

Сегодня, 12 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,51%, до $66,90. В связи с утренним повышением нефтяных котировок на Мосбирже стоит ожидать открытия по рублевым парам на уровнях 65,85 руб./за доллар и 74,15 руб./за евро.

На уровне 65,80 руб. сейчас расположена поддержка. Если она не устоит, то курс доллара вернется к уровню 65,65 руб. Для пары евро/рубль ключевая поддержка расположена на уровне 74,00 руб. На растущей паре евро/доллар ослабление ниже 74 пока не рассматривается.

В центре внимания трейдеров и инвесторов остаются новости по Брекзиту и результатам голосования по сделке в парламенте Британии.

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