В РФ заговорили о теневом обороте денег и отставках депутатов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- ВСУ активизировали применение в Донбассе противотанковых ракет;
- Порошенко уничтожил «настоящего полковника»;
- В Росфинмониторинге заявили о наличии в стране теневого оборота денег;
- Полеты «Боинг» в Монголии приостановлены;
- Волгоградцы после заявления об «алкашах» потребовали отставки депутата Набиева.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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