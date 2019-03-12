Страсбург, Франция, 12 марта, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Сообщается, что Мэй удалось договориться об отсутствии пограничного контроля на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Отмечается, что также была достигнута договоренность разработать юридические аспекты нового соглашения к декабрю 2020 года. Теперь документ должен пройти процедуру одобрения в британском парламенте, которое состоится 12 марта 2019 года.

При этом Юнкер отметил на пресс-конференции, что дальнейшего пересмотра соглашения по Brexit Брюссель не желает. По его словам, Великобритания должна выйти из состава Евросоюза до выборов в Европарламент.