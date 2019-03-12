Вашингтон, 12 марта, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Полноформатный диалог необходим России и Соединенным Штатам для преодоления общих для двух стран вызовов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Mil.ru Флаги России и США

По его словам, обе страны столкнулись с международным терроризмом, поэтому нужно вместе бороться с ним. Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва — не враги и не соперники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антонов сказал, что инициированное Вашингтоном разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности неизбежно приведет к последствиям, которые ощутят в США.