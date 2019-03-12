Вена, 12 марта, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Австрии Александом ван дер Белленом в Вене 14 марта, сообщает пресс-служба австрийского президента.

Kremlin.ru Александр Ван дер Беллен

Сообщается, что на переговорах Лавров намерен обсудить с Белленом экономические отношения между Россией и Евросоюзом, а также вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Также стороны обсудят отношения между странами, в том числе и в экономической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году. По ее словам, они впервые познакомились в Словении, где Путин встречался с американским президентом Джорджем Бушем-младшим.