Нижний Новгород, 12 марта, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Традиция бросать блины в толпу людей на Масленицу вызвала недовольство некоторых жителей Нижнего Новгорода, сообщает nn.ru.

Блины

Речь идет о праздновании Масленицы на Щелковском хуторе 11 марта, когда сотрудник Этнографического музея Максим Олюнин бросал в толпу блины из окна.

После того, как этот обряд был записан на видео и выложен в сеть, пользователи обрушились на Олюнина с критикой. Некоторые нижегородцы считают разбрасывание еды неуместным, другие — что такие блин нельзя есть из-за «антисанитарии». Кого-то возмутил сам факт такого обряда.

Комментируя реакцию пользователей соцсетей, Олюнин пояснил:

«Обряд разбрасывания блинов очень распространённый и архаичный. Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А ещё — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев. Это сродни с забрасыванием обрядовой выпечки на Благовещение и вообще весенние праздники».