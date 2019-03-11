Вашингтон, 12 марта, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Россия сделала всё для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские ракеты

«Мы сделали — и я хотел бы это подчеркнуть — мы сделали всё возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире», — сказал Антонов.

Он отметил, что со стороны Москвы были приняты даже такие меры для сохранения РСМД, которые и не предполагались договором. По словам Антонова, после того как у стран не будет больше обязательств по РСМД, международное сообщество и Вашингтон неизбежно ощутят последствия.

Напомним, инициатива прекращения РСМД принадлежит Вашингтону. 5 марта Москва уведомила международных партнеров о приостановке участия договоре.

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