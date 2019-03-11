Москва, 11 марта, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Печально известное качество работы управляющих компаний не позволяет удивляться многократным переплатам за услуги ЖКХ, вскрытым сотрудниками ФАС, заявил 11 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

На своей странице в Twitter Алексей Пушков отметил, что ошибки управляющих компаний почему-то не происходят в пользу граждан.

«В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан», — написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство жителей России в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги.