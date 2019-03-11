Вашингтон, 11 марта, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Власти США рассматривают варианты дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 11 марта, заявил министр энергетики США Рик Перри.

Gazprom.ru «Северным потоком — 2»

Американский министр вновь повторил позицию Вашингтона относительно газопровода «Северный поток — 2». США считают, что проект этот вовсе не экономический, а чисто политический. В Вашингтоне уверены, что Европейскому союзу следует как можно сильнее диверсифицировать свой энергетический сектор и закупать энергоносители от большего числа поставщиков.

«Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов. «Северный поток — 2» — не экономический, это больше политический трубопровод», — сказал Перри.

Он также подчеркнул, что американские власти рассматривают варианты введения новых санкций против «Северного потока — 2», но все эти вопросы в стадии рассмотрения, и говорить о чем-либо пока рано.

Напомним, что американский посол в Берлине прямо угрожал германским компаниям так или иначе связанным с «Северным потоком — 2» новыми санкциями.