Москва, 11 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Около пяти миллионов человек стали посетителями гастрономического фестиваля «Московская Масленица». Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская Масленица» на Манежной площади

Глава города обратил внимание, что фестиваль в этом году впервые вышел за пределы центра Москвы и принимал гостей во всех округах.

Как отметил Собянин, даже неудачная погода не испугала желающих посетить мероприятие. «Согревались подвижными играми, чаем и горячими блинами», — написал мэр.

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Напомним, фестиваль «Московская Масленица» проходил с 1 по 10 марта. На фестивальных площадках в разных районах столицы свою продукцию представили производители и фермеры из 20 регионов России.

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