Степанакерт, 11 марта, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Нагорный Карабах, где завтра, 12 марта, примет участие в заседании Совета безопасности Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. На заседании будет присутствовать также президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. Как отмечают армянские СМИ, заседании Совета безопасности Армении впервые проходит в Нагорном Карабахе.

ИА REGNUM

Уже состоялась встреча Саакяна с Пашиняном. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Нагорно-Карабахской Республики, обсуждался широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками. Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием секретарей советов безопасности и министров иностранных дел. Были затронуты разные вопросы, касающиеся сфер безопасности и внешней политики. Обе стороны отметили важность обеспечения и расширения тесного взаимодействия между Арменией и Нагорным Карабахом, своевременного и надлежащего осуществления намеченных стратегических программ.

Между тем, почему премьер-министр Армении решил провести заседание Совбеза Армении именно в Карабахе, пока не сообщается. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что когда заседание Совбеза состоится, они сообщат о подробностях.

«Ничего из ряда вон выходящего не случилось. Нет. Это запланированный, так сказать, рабочий визит. Целью этого визита не являются какие-то необычные, так сказать, кризисные проблемы», — сказал Бабаян.

Естественно, в ходе визита премьер-министра Армении в Карабах не будет обойдено вниманием заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором посредники, в частности, настоятельно призывают стороны нагорно-карабахского конфликта воздерживаться от заявлений, которые требуют односторонних изменений в формате переговоров по Карабаху без согласия другой стороны.

Премьер-министр Армении неоднократно отмечал, что не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха и что Карабах должен вернуться за стол переговоров. Более того, Пашинян в парламенте заявил, что армянская сторона прилагает усилия для того, чтобы «зафиксированный в 1994 году формат полноценно действовал».

Однако как в Карабахе, так и в правящей в Армении партии заявление Минской группы ОБСЕ трактуют иначе. В частности, по словам пресс-секретаря президента Карабаха, сопредседатели в своем заявлении не говорят о том, что Карабах не может участвовать в переговорах. По словам Давида Бабаяна, заявление сопредседателей касается вопроса о том, что формат сопредседательства не подлежит изменению.

«Следовательно, когда мы говорим о недопустимости изменения формата, мы полностью с этим согласны. А вот Азербайджан, например, говорит, что Турция должна стать страной-сопредседателем, Франция должна покинуть место сопредседателя, а на ее месте должна быть другая страна. Вот это неприемлемо», — сказал пресс-секретарь.

«Они не говорили об изменении какого формата идет речь», — заявил Бабаян. А на вопрос, понимает ли он под этим неизменность формата сопредседательства, он ответил: «Мы понимаем только и только так, потому что иначе понять невозможно».