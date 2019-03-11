Воронеж, 11 марта, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски у начальника отдела МВД Новоусманского района Воронежской области 11 марта, информацию ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных органах региона. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело.

RobillardMichel Обыск

По данным «Вести-Воронеж», в операции участвовали бойцы спецподразделения ФСБ. В помещениях отдела прошли обыски, сам начальник ОМВД задержан.

«По факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России по Новоусманскому району следователями СК по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 чт. 286 Уголовного кодекса. Следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала старший помощник регионального СУ СКР Елена Мануковская.

В ГУ МВД по региону уже заявили о проведении служебной проверки.

«В случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности», — прокомментировала ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Добавим, что ранее уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону — его заподозрили в попытке получении 4 млн рублей у руководителя коммерческой фирмы.