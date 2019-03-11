Лондон, 11 марта, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на 1% после заявлений Саудовской Аравии о планах по сокращению добычи, 11 марта передает агентство Reuters.

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К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 67 центов (1%), до $66,41 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 56 центов (1%), до $56,63 за баррель.

Скачок цен вызван заявлением главы саудовского МИДа Халида аль-Фалиха о продолжении сокращения добычи нефти королевством как минимум до июня текущего года.

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