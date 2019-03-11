Баку, 11 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб работают с пассажирами рейса U6−1116 Бахрейн-Москва авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в аэропорту Баку (Азербайджан). Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

StelaDi На борту самолета

По данным авиакомпании, спецслужбы работают с пассажирами данного авиарейса. Затем пассажиров расселят в гостиницу. 12 марта самолет вылетит в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипаж пассажирского самолета, который возвращался в Россию, заподозрил, что на борту находится опасный предмет — предположительно, бомба. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Баку.

В ходе первичного осмотра взрывное устройство обнаружено не было. Кто-то из пассажиров сообщил журналистам, что в салоне самолета фигурировала какая-то записка о якобы имеющейся в самолете бомбе.