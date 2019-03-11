Москва, 11 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. В Швеции целенаправленно нагнетают российскую угрозу среди населения, чтобы со временем страна вступила в НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Anders Sikvall Флаг Швеции

Предметом обсуждения на ток-шоу стал шведский фильм о чрезвычайной ситуации. По сюжету, на территории Швеции распыляют химические вещества, которые приводят к потере памяти населения. Зрителей подводят к мысли, что виновником данного несчастья является Россия, которая решила устроить военное вторжение.

«Швеция — нейтральная страна, которая обладает очень хорошей военной промышленностью. На пальцах одной руки можно пересчитать страны, которые производят современные истребители, Швеция входит в их число. С точки зрения инфраструктуры на территории Швеции расположены первоклассные аэродромы. Нейтральный статус Швеции очень режет глаза США и НАТО. Население готовят к вступлению в НАТО. Швеция — сытая, спокойная страна, люди там живут спокойно. Эти фильмы преследуют одну цель — запугать шведов, показать, что Россия — это монстр, который готов использовать химическое и биологическое оружие. У ужасных сцен насилия одна цель — сделать так, чтобы шведы чувствовали угрозу от России», — отметил Коротченко.

Подобные процессы проходят и в соседней Финляндии, которая также не входит ни в один из военных блоков. Технологии информационной обработки населения этой страны на предмет российской угрозы Коротченко видел лично.

«При посещении штаб-квартиры НАТО увидел большую делегацию женщин. Поинтересовался, кто это, и натовские «партнеры» пояснили мне, что на свои деньги они привезли в штаб-квартиру НАТО домохозяек из Хельсинки, чтобы объяснить, что НАТО обеспечивает безопасность в Европе», — рассказал военный эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал Россию в числе главных угроз НАТО. Свою позицию политик объяснил активным повышением военного потенциала РФ.