Ашхабад, 11 марта, 2019, 19:18 — ИА Регнум. В 2018 году Туркмения продала в другие страны 79,4 млн куриных яиц, выручив на этом порядка $3,8 млн (более 250,6 млн рублей). При этом экспорт яиц происходил на фоне дефицита продуктов питания, продолжающегося в стране, пишет «Азатлык».

Chris Price Рынок

Также отмечается, что в последнее время в магазинах и на рынках Туркмении периодически исчезали из продажи яйца. А когда они вновь появлялись на прилавках, то за ними сразу же выстраивались длинные очереди и продавцы вынуждены были вводить ограничения на количество яиц, продаваемых в одни руки.

При этом следует обратить внимание на то, что Туркмения поставляет за рубеж куриные яйца по $0,05 (3,3 рубля) за штуку, а в государственных магазинах их продают местным жителям по 0,33 маната (6,2 рубля) и только небольшими партиями.

В то же время в частных магазинах яйца реализуют без ограничений, но их стоимость достигает уже 0,8 маната (15,1 рубля) за штуку, сообщила «Хроника Туркменистана».

Напомним, по данным оппозиционных туркменских СМИ, в Туркмении торговцев на рынках негласно заставляют продавать продукты по фиксированным заниженным ценам, зачастую даже ниже их себестоимости — чтобы «скрыть дефицит и рост цен на продовольствие», а также «не портить имидж процветающего государства в глазах иностранцев».