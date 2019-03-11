Москва, 11 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Российский стилист Сергей Зверев был вызван в полицию для составления административного протокола после того, как он провел одиночный пикет в центре Москвы в защиту озера Байкал. Об этом сам Зверев написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Okras Сергей Зверев (справа)

Напомним, 3 марта Зверев вышел на Красную площадь в центре Москвы и устроил одиночный пикет против строительства завода в посёлке Култук Иркутской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Култук Иркутской области планируют построить предприятие по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором выступает Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Вода из озера Байкал, разлитая в бутылки, будет экспортироваться в Китай.

Зверев заявил, что он выступает против строительства данного завода, и вышел на одиночный пикет с соответствующим плакатом. Задержан стилист не был. Стоит отметить, что для Зверева озеро Байкал — это родной край, он там родился.

Теперь он сообщает, что ему пришла повестка из полиции с требованием явиться в отделение для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.2 ч. 5 КоАП.