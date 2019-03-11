Москва, 11 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Соответствующий указ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Указом президента определены цель, принципы, направления и задачи государственной политики в указанной сфере и механизмы её реализации.

Согласно документу, государственная политика в области химической и биологической безопасности является частью системы государственного управления в сфере национальной безопасности России и объединяет комплекс мер, направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных факторов, предотвращение химических и биологических угроз, осуществление межгосударственного и международного сотрудничества в данной сфере.

Подписанный документ заменяет прежнюю редакцию основ государственной политики в области химической и биологической безопасности, которая была утверждена в 2013 году.