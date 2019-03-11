Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. За осенне-зимне-весенний сезон 2018/2019 года в Санкт-Петербурге выпало 210 см снега. Это рекордный показатель за последние восемь лет, сообщили 11 марта в городском комитете по благоустройству. Только за прошедшую неделю, с 4 по 10 марта, выпало более 35 см снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте зимой 2019 года

«Если в прошлые годы снегопады равномерно «распределялись» по всему сезону — с октября по март-апрель, то в этом году основной удар пришелся на два зимних месяца и первые дни марта», — отметили в ведомстве.

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезено 3 млн 700 тыс. кубометров снега, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, и в 12 раз больше, чем в малоснежном 2014 году.

Как отмечают дорожники, в настоящее время улицы Петербурга чистят 800 спецмашин и более 1000 дворников. Хотя официально зимний сезон завершается 16 апреля, в зависимости от погоды он может быть продлен.

За 12 марта, по прогнозам синоптиков, вновь может выпасть до 7 см снега.

Ранее в Смольном сообщили, что снегопады и минусовая температура воздуха не дают возможности коммунальным службам Петербурга приступить к очистке города от зимних загрязнений.