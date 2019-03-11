Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. В Петербурге прекращено уголовное преследование проводника пассажирского поезда сообщением Москва — Санкт-Петербург, из-за действий которой осенью 2018 года пассажирка упала между составом и платформой на Московском вокзале, получив тяжкий вред здоровью.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал Санкт-Петербурга

Проводница признала вину, раскаялась, принесла потерпевшей извинения и возместила причиненный вред, в связи с чем Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении железнодорожнице судебного штрафа в размере 7 тыс. рублей, проинформировали 11 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 октября 2018 года из-за сдвига трапа, перекинутого между прибывшим из Москвы поездом и перроном вокзала, выходившая из вагона женщина, 1953 года рождения, упала в образовавшийся зазор. Очевидцы ЧП быстро вытащили женщину на платформу. Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

Органы СКР возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Максимальное наказание за это преступление — до двух лет лишения свободы.

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Как было установлено в ходе следствия, проводница, установив трап между пассажирской платформой и откидной площадкой, не проверила его устойчивость и сама не вышла из тамбура на платформу при высадке пассажиров. В результате при выходе пассажиров трап сдвинулся в сторону перрона и обрушился вниз при выходе женщины.

Несмотря на то, что пострадавшая получила многочисленные переломы ребер, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, проводнику не придется отбывать срок в местах лишения свободы.

Добавим, что после инцидента в Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что его причиной стало отсутствие должного контроля со стороны проводника за процессом высадки пассажиров. Прокуратура внесла представление руководителю вагонного участка Санкт-Петербург-Московский Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».