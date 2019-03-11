Москва, 11 марта, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Задача нового нацизма — оформить на руинах Советского Союза и советского коммунизма глобальное мироустройство, основанное на антропологическом неравенстве людей, на отрицании единства рода человеческого, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в третьей серии фильма «Измена под красной маской», опубликованной на портале Youtube 11 марта.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

Поэтому все громче звучат голоса тех, кто оскорбляет и оскверняет память о Великой Победе Советского Союза над нацизмом и тех, кто прославляет при этом этот самый нацизм. Тех, кому надо осквернить символ подвига простых людей, которые, сражаясь в армии или в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны спасли мир от нацизма — ватник.

«Так почему этот ватник надо было так осквернить пакостными картинками? Потому же, почему надо было осквернить «совок». Это нужно было сделать для того, чтобы приподнять так называемую элиту, заявив, что она обладает фундаментальным преимуществом над народом, а это преимущество позволяет господствовать», — поясняет Кургинян.

В фильме обсуждаются не леваки и их «Вестник бури в стакане воды», а буря, которая действительно грядет — это буря «гностического переустройства мира», буря такого переустройства, по отношению к которому гитлеровский «новый порядок» — это еще только первые пробы пера, считает политолог.

В этот новый порядок после распада СССР и краха коммунизма волочется все человечество, а первые начальные порывы такого черного гностического ветра — это бандеризация Украины.

«Сначала рабовладение, потом, после христианизации, гностицизм как скрытое рабовладение, потом гностический нацизм, то есть гитлеризм, а потом гностический неонацизм, призванный вернуть мир в эпоху неорабовладения, она же эпоха многоэтажного человечества, при том, что доступ с одного этажа на другой должен быть прекращен», — говорит Кургинян.

В качестве примера политолог приводит слова писателя Михаила Берга из статьи «Два народа» о том, что одни обладают социальным капиталом, другие — нет, а те, кто не обладает, никогда не смогут передать ничего детям.

«Представляете, как такой постмодернистский гностик должен ненавидеть всё советское, в том числе и ватник? С каким чувством он должен, например, слушать песню про хозяев земли? «Идут хозяева земли, идет рабочий класс». Такой постсоветский неогностик хочет это всё растоптать, уничтожить, стереть из памяти своей, своей тусовки и всего человечества. В этом суть Болотной. А также того, что за ней последовало. А Бандера последовал за ней», — говорит Кургинян.

Чтобы подавить сопротивление нацистской гностической буре и надо было сначала «обгадить» всё советское, изобретя слово «совок». А потом — всё русское, изобретя слово «ватник», заключает политолог.

Напомним, 15 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма Сергея Кургиняна «Измена под красной маской», 24 февраля вышла вторая серия, а 11 марта — третья. В фильме Кургинян говорит о подготовке второй перестройки, призванной завершить разгром российского государства при помощи «левых» сил.

Эта третья (после «болота» и стрелковского мятежа), псевдокрасная волна перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской.