Москва, 11 марта, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Тысячи жителей Уфы смогли увидеть экспонаты передвижной выставки «Сирийский перелом», которая прибыла 11 марта в столицу Башкирии. Данная выставка представляет собой сформированный по поручению президента России спецпоезд, который посещает крупные города Российской Федерации.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Бронированный автомобиль захваченный в Сирии

В торжественном мероприятии, организованном в связи с прибытием этого поезда, приняли участие заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачёв, заместитель главы Администрации ГО города Уфа Рустем Газизов.

По словам Картаполова, цель данной выставки — показать рядовым гражданам России, что в Сирии российской армии пришлось столкнуться отнюдь не с рядовыми бандитами, а с хорошо экипированными и обученными наёмниками.

«Там никто не воюет за религию, там все воюют за деньги», — сказал Картаполов.

«Эта выставка демонстрирует возросшую боеспособность российской армии, показывает, что с терроризмом можно успешно бороться и противостоять ему», — заметил в свою очередь Толкачёв.

Как уточняет официальный сайт Администрации городского округа Уфы, среди экспонатов, которые смогли увидеть посетители выставки, мины, артиллерийские установки как кустарного, так заводского изготовления, огнестрельное оружие иностранного производства, танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и многое другое.

Для желающих пополнить ряды Вооружённых сил РФ на месте выставки также был открыт пункт отбора на военную службу по контракту.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Сирии Россия опробовала 316 образцов современного вооружения. Кроме того, министр уточнил, что «благодаря сирийскому опыту наши вертолёты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты с увеличенной дальностью действия до 15 км».