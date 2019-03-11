Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. За два часа после появления первого поста на странице «ВКонтакте» врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова у него появилось порядка 2,5 тысячи подписчиков. Первую и пока единственную запись Беглова уже просмотрели 14 тыс. раз, оставив под ней около 400 комментариев и поставив более 800 «лайков».

Александр Беглов

Тем временем врио губернатора потребовал от чиновников, чтобы на обоснованные претензии петербуржцев к городским властям, высказанные в соцсети, было обращено внимание соответствующих структур исполнительной власти.

Основная масса комментариев на странице Беглова, как и предполагал сам владелец страницы, это жалобы горожан на различные проблемы и просьбы к главе города обратить внимание и способствовать их решению.

Чаще всего пользователи жалуются на плохую уборку городских улиц и дворов, на неудовлетворительное состояние ЖКХ, а также на транспортные сложности, особенно в районах массовой жилой застройки на границе Петербурга и Ленинградской области. Также петербуржцев очень сильно интересует, что же будет со строительством метро, которое фактически остановлено в последнее время. Вот лишь несколько наиболее характерных комментариев:

«Например, Парнас, не секрет, то что там убираются, только когда наступает оттепель, и ливневки настолько забиты, что на дорогах образуются лужи глубиной по щиколотку или глубже. Сегодня утром, 11 марта, гололед по всем дорогам. Дорога от метро превращается в каток, и ее совсем не убирают <…> А отсутствие развитой инфраструктуры не добавляет нормальной возможности существовать в районе. А детей в этом районе очень много», — написал в комментариях пользователь под ником «Кирилл Житорчук».

«Город как не убирали от снега, так и не убирают. Судорожно поубирали, когда уже совсем Питер стал похож на блокадный город, и угомонились. Тротуары — либо лужи, либо голимый лёд. Что происходит??? Везде такая ситуация. Просто кошмар», — возмущается «Елена Темиргалиева».

«Незаконная торговля продолжает цвести у метро «Приморская». Убогие печенюшки, левые зарядки и апогей, как всегда, сим-карты. Сотрудники полиции все это, как обычно, бережно обходят, не замечая», — жалуется «Александр Виноградов».

«Рада, что с Вами можно пообщаться в сети напрямую. Желаю Вам находить время реагировать на все просьбы и жалобы, о которых Вы здесь прочитаете. Вот моя: можно навести порядок с расчисткой тротуаров на Гражданском проспекте и проспекте Науки? Особенно тротуары на пересечении этих улиц! Всю зиму страдали, продолжаем и сейчас», — сообщает Беглову «Римма Воробёвская».

«Александр Дмитриевич, страничка в ВК это, конечно супер, но когда отремонтируют Тихорецкий проспект?» — пишет «Айгуль Шекерова».

Успели отреагировать горожане и на сообщения о том, что врио губернатора высказался против траты городских средств на реализацию проекта «аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково». «Во всех развитых городах мира есть железнодорожное сообщение между городом и аэропортом! Вопрос: наш город настолько беден, что не может себе позволить железку до аэропорта?» — удивляется «Дмитрий Бражененко».

«Подскажите, пожалуйста, когда будет налажено автобусное сообщение с микрорайоном Живи в Рыбацком? Дома сдаются, а ездить только если на машине», — спрашивает «Юлька Мухтарова».

«Александр Дмитриевич, пожалуйста, скооперируйтесь с администрацией ЛО и решите вопрос с заездами в город Кудрово. Каждый день там творится беспредел с вопиющими нарушениями ПДД. Страдают не только жители Кудрово, но и жители ближайших улиц к этим самым заездам», — просит «Роман Белов».

«Очень беспокоит ввод фиолетовой ветки метро в строй, обещают уже давно. Продолжились ли работы, либо до сих пор никаких изменений?» — интересуется «Филипп Погорелый».

Сам Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга 11 марта заявил: «Мы должны знать, чем живет наш город, что тревожит петербуржцев. Мы уже приняли решение, что планы и программы будут формироваться на основе обращений жителей. Власть на всех уровнях должна сверять свою работу с оценкой горожан».

По словам врио губернатора, на претензии и просьбы горожан в интернете и соцсетях «необходимо реагировать немедленно, вступать в диалог с людьми и вести постоянный мониторинг жалоб».

Александр Беглов заявил, что все районные администрации, городские службы, комитеты, управления должны иметь свои страницы в соцсети.

«Страничка «ВКонтакте» — инструмент обратной связи с населением. Обращение ко мне нужно считать официальным обращением горожан к исполнительной власти и оперативно реагировать на жалобы. Такой адресный подход должен стать нормой для Петербурга» — сказал Александр Беглов.