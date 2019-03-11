Москва, 11 марта, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Помимо эффекта «длинных выходных» (8 марта у рубля не оказалось «защитников» по причине праздника), российский рубль традиционно поддерживает высокая нефть, которая 11 марта торгуется возле комфортной отметки $66,20 по сорту Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В сложившейся практике вербального «перетягивания каната» между президентом США Дональдом Трампом, который, как известно, хочет, чтобы нефть «была пониже», и ОПЕК+ в лице, прежде всего, саудитов, для которых диапазон комфорта начинается от уровня $70 за баррель по сорту Brent, в игру вступил неожиданный третий фактор.

«Согласно последним данным о сланцевых производителях в США, после падения цен на чёрное золото обоих ключевых сортов в октябре-ноябре прошлого года у многих из них выросло число просроченных платежей по кредитам. Имея в виду вероятность последующих за этим банкротств, это даёт основания для пересмотра прогнозируемого объёма предложения чёрного золота в 2019 году в сторону понижения», — отметил эксперт.

После пятничных макростатистических данных из США стало понятно, что вновь выросли риски глобальной экономической рецессии. Рубль 12 марта может слегка скорректировать свой привычный доселе торговый диапазон 65−66 рублей за доллар на 50 копеек вверх — до 65,50−66,50 рублей.

«Причина этого — растущие риски рецессии, которые могут получить дополнительную подпитку после публикации очередной порции данных по инфляции в США, которая может оказаться несколько ниже ожиданий. Это, «по классике жанра», приведёт к усилению процессов «исхода в качестве», которые ещё более укрепят доллар и золото», — пояснил Рожанковский.

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