Екатеринбург, 11 марта, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Свердловской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снижается. За 4 — 10 марта было зафиксировано 25,5 тысяч случаев, это ниже уровня эпидпорога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

ОРВИ

Также отмечается снижение заболеваемости и в Екатеринбурге, уточнили в ведомстве.

При этом по данным на марта образовательный процесс был приостановлен в двух школах и четырёх детских садах. Частично ограничения сохранялись в 58 детсадах и 23 школах.

Напомним, всплеск заболеваемости зимой обеспокоил чиновников. Школы Екатеринбурга даже несколько дней были закрыты на карантин. Образовательный процесс осуществлялся дистанционно.