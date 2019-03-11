Москва, 11 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В целом в России номинальное количество инвесторов не уменьшилось, но упало реальное количество сделок в прошлом году. Связано это в первую очередь с экономической ситуацией в России, в том числе с точки зрения ее перспективы, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер компании Novus Сapital Александр Лобаков.

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«Из-за этого не было уверенности в том, что вложения в российские проекты будут давать ожидаемую доходность, что, соответственно, повлекло за собой снижение инвестиций», — пояснил эксперт.

Кроме того, это также может быть связано с неким структурным моментом, ведь в 2018 году была нестабильной и политическая ситуация в стране, связанная с выборами президента России, и очередными санкциями против крупных предпринимателей.

«Тогда это стало нехорошим сигналом, но сейчас, как говорится, «пыль осела». К тому же российская экономика диверсифицируется, многие отрасли локализуются. Возникают новые инвестиционные возможности. В частности, интерес инвесторов стабильно высок к фармацевтике и производству медицинских изделий», — отметил Лобаков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и агентства FleishmanHillard Vanguard, доля иностранных инвесторов, которые отметили ухудшение делового климата в России, выросла более чем в два раза — с 22% в 2017 году до 50% — в 2018-м.

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