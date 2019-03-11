Вашингтон, 11 марта, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Вашингтон предпринимает последовательные шаги по закреплению Израиля на оккупированных территориях. Первым таким шагом, предпринятым администрацией Дональда Трампа, было признание 6 декабря 2017 года Иерусалима столицей Израиля и перенос в этот город посольства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рука Вашингтона

Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Том Коттон и конгрессмен Майк Галлахер представили законопроект, согласно которому «государственная политика США заключается в признании Израиля как суверенного государства на Голанских высотах». Тед Круз официально заявил об этом 26 февраля. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

На прошлой неделе палестинские дела в консульстве США в Иерусалиме были переданы под контроль посла США в Израиле Дэвида Фридмана. По мнению представителей Палестинской администрации, это означает, что администрация президента США признала контроль Израиля над всем Иерусалимом.

Сирия уже отреагировала на эти шаги. Заместитель министра иностранных дел Сирии Файзаль Микдад официально предупредил ООН о действиях Сирии в случае, если США признают суверенитет Израиля над сирийскими Голанами. Сирия в данном случае «вступит в конфронтацию с Израилем». Он также добавил, что «нас также не пугают спонсоры Израиля, помогающие увековечить оккупацию Голанских высот».

В связи с этими событиями совершенно по-другому выглядит недавнее развертывание вооруженными силами США в Израиле системы противоракетной обороны THAAD, которое официально подавалось как учения. О возможном обострении обстановки говорит и вывод с Ближнего Востока американских истребителей пятого поколения F-22 и замена их на проверенные временем истребители F-15C.