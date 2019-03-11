Москва, 11 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Москве начинает работать комиссия ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег). Об этом сегодня, 11 марта, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Ранее была создана большая межведомственная комиссия с представителями министерств и ведомств, Центробанком. Основная работа — это кредитно-финансовая сфера: коррупция, незаконный оборот наркотиков, бюджетные средства, терроризм и международные риски», — перечислил Чиханчин.

На базе международного учебного центра подготовлено порядка 2 тыс. российских экспертов в правоохранительных органах, около 500 представителей госорганов, около 2 тыс. представителей кредитно-финансовой сферы, и где-то порядка 500 человек — это контрольно-надзорные органы.

За период проверки (длится с 2015 года и до сегодняшнего дня) изменено в законодательстве порядка 140 законов и нормативных актов: ведомственных, подзаконных актов.

«Особый интерес представляет для миссионеров работа по бенефициарам, по собственникам: умеет ли страна их находить. Удалось поднять показатели очень серьезно», — отметил глава Росфинмониторинга.

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